Sigue PANAL en el juego, IEEM da registro

Las decisiones del IEEM en torno a la creación o desaparición de nuevos partidos políticos sigue llamando la atención; en unas semanas, desapareció y reapareció el registro (ahora local) de Nueva Alianza -pese a que la etapa contenciosa de la elección de ayuntamientos no ha concluido en 11 casos-, pero sigue sin tomar una definición sobre el registro de Vía Radical, cuya existencia fue atribuida al ex secretario general de Gobierno, José Manzur, y sobre cuya creación y peregrinar pesaron señalamientos e inconsistencias jurídicas diversas. ¿Seguirán tomándose este tipo de decisiones por línea política?

Una entusiasta Gaby Gamboa rindió protesta como presidenta municipal de Metepec. En un evento en el que se le vio alegre y festiva, sobresalió su equipo de jóvenes en el encargo de su labor. Esperemos que el reto del municipio no les quede grande, porque esta oportunidad de la izquierda para tomar uno de los últimos bastiones priistas, no se repetirá si no logran capitalizar su victoria del 1 de julio motivada en gran medida por el impulso de López Obrador.