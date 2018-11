Sin equipo, ni armamento, policías obligados a enfrentar crimen organizado

Sin equipo suficiente, en instalaciones deficientes y con cambios constantes de adscripción es como policías estatales de la entidad mexiquenses desempeñan sus labores, por lo que se convierten en blanco fácil para los delincuentes; así lo denunció Jorge Díaz Romero, uno de los sobrevivientes de la emboscada que se reportó en Almoloya de Alquisiras, en donde murieron cuatro de sus compañeros.

Acompañado de alrededor de 40 policías, en Palacio de Gobierno, acusó que los policías asesinados perdieron la vida “por estupideces de los comandantes”, toda vez que mencionó que los mandaron a una zona complicada sin las condiciones de seguridad, pues no tienen armas, ni siquiera instalaciones dignas para estar destacamentos.

Con lágrimas en los ojos lamentó que en la zona sur estuvieron durmiendo en el piso, sin un sanitario digno, además de que las patrullas están paradas por lo regular ya que no tienen gasolina.

“Nos llevaron al cazadero sin armamento, éramos 10 elementos es un recorrido normal, andábamos sobre talamontes en la zona boscosa, nos bajamos a darlo a pie, de regreso nos emboscaron, no sé si talantes o gente de la maña, no sé. Voy a levantar un acta a mi comandante, porque estuve 15 días pidiéndole cartuchos; ese día mi arma corta llevaba cuatro cartuchos para defenderme, y un arma larga con 20 cartuchos. Todos estamos en las mismas, no le hace que me corran o lo que se tenga que hacer, ya estoy hasta la madre de la policía, soy policía de carrera y la quiero, pero los pinches mandos que se vayan a la chingada ya, ellos son los que se hubieran muerto no mis compañeros”.

Recordó que el 1 de julio se les entregó un oficio de comisión para que se trasladaran al sur mexiquense por cuatro meses, con la promesa de regresarlos al Valle de Toluca, sin embargo, este jueves que terminó su comisión se les avisó que serían trasladados para operar en el Valle de México.

“No queremos más cambios, porque los que vivimos en Toluca nos mandan hasta Amecameca, somos alrededor de 60 los que estamos ahorita así”.