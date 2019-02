Sin justicia y amenazada, familia de Fátima, niña asesinada hace cuatro años

Hace cuatro años, Fátima, una niña de apenas 12 años de edad, fue asesinada por tres jóvenes en la comunidad de Las Rajas Huitzizilapan, Lerma. Hoy, su madre Lorena Gutiérrez, busca en las autoridades del Estado de México la oportunidad de obtener justicia, pues en su lucha no solo se ha encontrado con callejones sin salida en el ámbito legal, también ella y familia fueron desplazados de su hogar, están amenazados de muerte y temen que la historia de Fátima se repita.

Por ello, su lucha es una: Obtener una sentencia para los feminicidas que siente un precedente de no repetición. “No queremos más asesinos en la calle”, exclamó Lorena con el luto en la mirada.

El 5 de febrero del 2015, Fátima salió de la secundaria a las 2:00 de la tarde, llegaba a la orilla de la carretera que conecta con la comunidad en la que vivió, alrededor de las 2:45. Ella subió rumbo a casa, pero a las 3:40 no había llegado, por lo que su familia salió a buscarla. “Luchamos por llegar a una justicia que en estos cuatro años se nos ha negado. Después del feminicidio de Fátima hemos caminado mucho, se lograron dos sentencias para los hermanos Atayde, dos de los tres asesinos feminicidas de mi hija”.

Actualmente, un menor está recluido en la Quinta del Bosque, donde tendrá que permanecer cinco años, sin embargo, podría salir el próximo año ya que fue recapitulado, juzgado y procesado en el 2017, pero no podrá estar en tutelar después de los 23 años.

Además, Luis Ángel Atayde Reyes, recluido en el penal de Lerma, fue sentenciado a 73 años 8 meses de prisión.

Pero hay un tercer involucrado en el crimen que estremeció a todo el Estado de México, identificado como José Juan N., quien en 2017 fue absuelto de todo cargo por una jueza de control, pero en 2018 fue recapitulado.

“En este momento tenemos una reposición de sentencia por parte del Poder Judicial Federal que se logró con apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Él fue el autor intelectual del secuestro, tortura, lapidación, violación y entierro de mi hija el mismo día en que la asesinaron”.

Como parte del proceso en contra del tercer sujeto, este miércoles se llevará a cabo la audiencia para que se realice la diligencia de inspección ocular del Instituto Sierra Nevada, escuela ubicada en Naucalpan que respaldó a José Juan N. y presentó un video en el que se observa al imputado en las instalaciones de la institución el día de los hechos.

“Hoy, a cuatro años del asesinato de mi hija, aquel jueves 5 de febrero del 2015, nosotros los padres de Fátima, no pensamos ni queremos que esto se quede así, Fátima era una niña que tenía sueños, y de esta misma manera, nosotros le estamos pidiendo al gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo Maza) que, por favor, ponga especial atención en el caso de mi hija; estamos siendo rebasados por los feminicidas de la entidad”.

La tarde en que Fátima murió, antes de cerrar por última vez los ojos, le cortaron el cuello y la mejilla, le fracturaron la clavícula, los tobillos, las muñecas, le abrieron las entrepiernas, le hicieron una herida de 30 centímetros en el pecho, la apuñalaron 90 veces, le sacaron un ojo, le tiraron todos los dientes, la violaron vaginal y analmente, y seguía viva, sin embargo, falleció cuando dos piedras, una de 36 kilos y dos de 32, le fueron arrojadas en la cabeza.

Ese día, lamenta Lorena, no solo mataron a Fátima, a su niña, sino a los 12 miembros restantes de su familia, pues entre acoso y miedo viven y buscan asilo político en Canadá.