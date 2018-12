Sin Ley de Remuneraciones podrían seguir ”sueldazos”

Total que, en el 2019, los funcionarios mexiquenses de todos los niveles e instancias aún se la podrán llevar de “a pechito” en cuanto a remuneraciones se refiere. No habrá una Ley estatal de Remuneraciones y la federal está en veremos. Solo existen manifestaciones de buena voluntad y sugerencias de límites salariales que históricamente no han sido respetadas porque el órgano encargado de realizarlas no tiene dientes. Frenar los excesos con recursos públicos es una demanda social, pero en los hechos no es realmente tangible que los servidores públicos de alto rango lo hayan entendido.