Sin líos inicia corte; 200 pipas repartirán agua en 12 municipios

Inicio la suspensión de agua del Sistema Cutzamala en 12 municipios del Estado de México, sin embargo, debido a que los tinacos están llenos ya que se autorizó un aumento de presión por parte de la Conagua previo al desabasto, sin embargo, en la capital mexiquense negocios y ciudadanos de a pie no llevaron a cabo previsión ante el recorte.

Para enfrentar el desabasto, la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) tiene listas 203 pipas de agua en los 12 municipios en los que hay una suspensión del 100 por ciento de la corriente de agua, es decir, Toluca, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Naucalpan, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac con más de 3.6 millones de afectados.

“Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el sábado, no vamos a trabajar el viernes por que es feriado, pero no nos va a detener el recorte”, comentó uno de los empleados de un autolavado ubicado en una de las demarcaciones afectadas en la capital Mexiquense. Autolavados, comercios de alimentos, florerías, tiendas y estéticas continuaron con sus actividades normales, aunque algunos de los encargados manifestaron su preocupación, pues prevén que durante el fin de semana, se dejen sentir los primeros efectos de la suspensión del servicio de agua potable.

Entre los que se ocuparon en la prevención por del desbasto se encuentra Margarita Carbajal, pues con temor a quedarse sin agua los próximos días por las obras que se llevan a cabo en el Sistema Cutzamala, comenzó a almacenar el líquido en cubetas, tinacos, ya que no solo debe tener limpia su casa, sino también la taquería en la que trabaja.

“Esto fue de pánico, empiezan con bombardeos de que no va a haber agua varios días, entonces nos pusimos a prevenir, primero porque el uso del baño es indispensable, también los trastes, aquí cuenta mucho la higiene, que los clientes vean que hay limpieza en los utensilios”.

Esperando que las medidas que tomaron sean suficientes tanto en casa como en el negocio, Margarita está nerviosa, aunque reconoce que no han buscado al momento pipas para poder sobrellevar la situación.

“Nos prevenimos con las cubetas, con los tinacos, a dejar todo limpio desde antes, esperemos en Dios que no estemos tan apretados. Llenamos 20 cubetas para el negocio, un tinaco de 200 litros, compramos unas tinas a las que les caben como 300 litros, lavamos toda la ropa antes”.

En la capital mexiquense las colonias afectadas al 100 por ciento son Zopilocalco Sur, Niños Héroes Pensiones, Altamirano, Las Palomas, Celanese, Valle Verde, Nueva Santa María de las Rosas, San Bernardino, Universidad, Francisco Murguía, El Cóporo, Santa Bárbara, Zopilocalco Norte, Electricistas, La Retama, Villa Hogar, Isidro Fabela 1a y 2a Sección, Las Haciendas, Seminario 3a y 4a Sección, Vicente Guerrero, Plazas de San Buenaventura.

Además de la Nueva Oxtotitlán, San Luis Obispo, 14 de Diciembre, Lomas Altas, San Miguel Apinahuizco, Rincón del Parque, La Teresona, Ocho Cedros, Miguel Hidalgo, Parques Nacionales, Residencial Colón y Ciprés, Federal, Morelos 1a y 2a Sección, Las Margaritas, La Magdalena Atzcapotzaltongo, El Carmen Totoltepec, Galaxia San Lorenzo, San Juan Buenavista, 3 Caminos, Santiago Miltepec, Cuauhtémoc, Guadalupe y Club

Jardín, Unión, Sor Juana Inés de la Cruz, Sector Popular, Benito Juárez, Eva Sámano de López Mateos, Emiliano Zapata, Del Parque y Moderna de la Cruz.

En tanto, las localidades que contarán con agua pero con baja presión son Santa Clara, 5 de Mayo, Huitzila y Doctores, Los Ángeles, Reforma y Ferrocarriles Nacionales, San Sebastián, Américas, Tlacopa, Independencia-Meteoro, Izcalli Toluca, Izcalli Ipiem, Salvador Sánchez Colín, Progreso, Comisión Federal de Electricidad, Valle Don Camilo, Rancho La Mora, Unidad Victoria, Centro, La Merced, Bosques de Colón, Seminario 1a y 5a Sección, San Jorge, Niños Héroes Oxtotitlán, Héroes del 5 de Mayo y Fraccionamiento Santa Isabel. Se prevé que las afectaciones más graves del recorte de agua se den entre viernes y sábado, en especial para quienes no almacenaron agua en cubetas, piletas, cisternas, tinacos, y continúan con la rutina y cultura del desperdicio.

Cabe mencionar que la CAEM también usará 136 pozos para abastecer para aquellas zonas y áreas prioritarias como hospitales, centros penitenciarios y estaciones de bomberos.