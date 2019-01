Sin quejas en Contraloría por entrega recepción de nuevas autoridades

Desde el inicio de las nuevas administraciones municipales y a la fecha, la Contraloría del Poder Legislativo no ha recibido ninguna denuncia con motivo de la entrega-recepción, indicó Victorino Barrios, titular de la dependencia parlamentaria.



Barrios Dávalos indicó que la ausencia de denuncias hasta ahora tiene su origen en el hecho de que algunas oficinas incluso no se han entregado materialmente. En otros trienios, refirió, esta acción se ha prolongado hasta por un mes, en algunos casos.



Adicionalmente, precisó, los lineamientos de entrega-recepción establecen un plazo de 180 días hábiles para realizar aclaraciones, de tal manera que los actuales ayuntamientos se encuentran en tiempo legal para la revisión.



Las denuncias, prosiguió, en el caso de cada oficina pueden presentarse una vez que se concreta la entrega-recepción material y se han detectado irregularidades no aclaradas.



El contralor anticipó que el martes de la semana próxima tendrá un acercamiento con algunos de los ayuntamientos que iniciaron funciones el primero de enero pasado, para sugerirles platicar con la dependencia –a fin de obtener orientación- antes de entablar las denuncias correspondientes.

Veneranda Mendoza Herrera