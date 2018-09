Six Flags busca a 6 para pasar 30 horas en un ataúd

No se preocupen: habrá pausas para ir al baño durante el Desafío del Ataúd

Six Flags St. Louis en Missouri ofrece un desafío espantoso justo antes de Halloween.

El Desafío de Ataúd de 30 Horas de Fright Fest hará que seis concursantes se instalen en ataúdes “ligeramente usados” de 2 por 7 pies a partir de la 1 p.m. del 13 de octubre a las 7 p.m. del 14 de octubre: un total de 30 horas.

No se preocupen, los “sepultureros” no son completamente irrazonables. Cada hora, a los afortunados elegidos se les permitirá un descanso de baño de seis minutos. Se proporcionarán alimentos y agua, y se permitirá a los concursantes un amigo para hacerles compañía durante el día.

COFFIN CHALLENGE: Could you stay in a coffin for 30 hours straight? If so, you may have a chance to win $300 plus other prizes, including the coffin https://t.co/TtwQPylBRN ⚰️💵 pic.twitter.com/PEIxh7hmRq

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 24, 2018