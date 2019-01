Solo Toluca da solución a desabasto

Lo que sorprende en este estado emergencia por el desabasto de gasolina en el Estado de México es que no haya otros ayuntamientos, además del de Toluca, que hayan buscado acercamientos con PEMEX, o que no hayan ya ofrecido una solución temporal o un plan de contingencia. Si bien es cierto que no es de su competencia el abasto, no se ha visto ni un plan de protección civil desarrollado en muchas de las demarcaciones afectadas, ¿por qué el silencio?