SpaceX anuncia que el multimillonario Yusaku Maezawa será el primer turista en viajar a la Luna

SpaceX ha revelado por fin la identidad del que será el primer turista especial que la compañía regenteada por Elon Musk enviará a volar alrededor de la Luna a bordo de su BFR. Será el multimillonario emprendedor japonés Yusaku Maezawa, propietario de Zozotown, la plataforma de moda online más importante del país.

Maezawa, de 42 años, no viajará solo, sin embargo. El magnate quiere llevarse a “los mejores artistas de la Tierra” con él a bordo de la gigantesca aeronave que planea construir SpaceX, haciendo de este viaje una misión, si cabe, aún más exclusiva. No será solo el primer turista privado en dar la vuelta alrededor de la Luna, sino que se espera que el acontecimiento sea un evento por todo lo alto. Así lo ha expresado el propio empresario:

No podía dejar pasar la oportunidad de ver la Luna de cerca y, al mismo tiempo, no quería tener una experiencia tan fantástica por mi cuenta.

Eso sería solitario. No me gusta estar solo. Quiero compartir esta experiencia y cosas.

Me gustaría invitar a entre seis y ocho artistas de todo el mundo para que se unan a mí en esta misión a la Luna. A estos artistas se les pedirá que creen algo después de que regresen a la Tierra, y estas obras maestras inspirarán al soñador dentro de todos nosotros.

El anuncio era realizado esta madrugada por el propio Elon Musk que, con los motores de un cohete como fondo, comunicaba con su ya habitual dubitativo discurso el nombre del empresario y algunos de los pormenores de esta misión, asegurando que la inversión realizada por Maezawa resultará crítica para la consecución del que es un proyecto clave con el que SpaceX lleva años soñando. En total, la construcción y vuelo del BFR costará unos 5.000 millones de dólares, según las estimaciones de Musk.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG

— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2018