Succionarán del erario minipartidos hasta diciembre

Si a nivel nacional los partidos que no alcanzaron 3 por ciento de la votación ya desaparecieron, ¿en el Estado de México por qué esperar hasta diciembre? Ah, sí, ¿será porque los recursos públicos alcanzan para devolver favores a los aliados de facto del sistema y agradecerles a manos llenas su servilismo, pues al fin, los mexiquenses pagan? El hecho es que la muerte institucional de Vía Radical y Encuentro Social (con todo y que en la última elección se aliara con Morena, sus antecedentes históricos lo colocan como aliado del partido en el gobierno, gracias a sus silencios, omisiones y hasta participaciones al seno del Consejo General del IEEM y en las tribunas parlamentarias), será decretada hasta finales de 2018.

Dicen las malas lenguas que David López Cárdenas, presidente municipal de Metepec, asegura entre su círculo cercano que le deja la vara muy alta a la administración que encabezará la ahora morenista Gabriela Gamboa; tanta es su humildad que, afirma, que como dice la canción “lo van extrañar” esto a partir de que -según sus datos- no deja deuda y hasta unos besos dejará en casa.

A Fernando Zamora no sólo le llueve sobre mojado, los ciudadanos le siguen aventando cubetadas de agua fría. Mientras un sector de la población se queja de que no se ha bacheado la calle donde vive o trabaja, otro más asegura que los trabajos de bacheo han sido tan malos que les dejan inundaciones porque el material fácilmente se desprende, tapa coladeras, además de que la banqueta prácticamente desapareció. Según el aún alcalde de Toluca se haría auditoría a las empresas que se contrataron para recomponer las calles… A la fecha, no hay ninguna sancionada y se palpan los errores.