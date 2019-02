Super Bowl 2019: los hombres porristas que participan en el evento

La noche de este domingo es la oportunidad número 53 en que dos equipos han salido al terreno para disputarse el Super Bowl.

Es la primera vez, sin embargo, que participan porristas masculinos.

Napoleon Jinnies y Quinton Peron han hecho historia al actuar para los Rams (Carneros) de Los Ángeles, durante el evento televisivo más visto de Estados Unidos.

Los dos animadores se convirtieron en los primeros hombres porristas en participar en la Liga Nacional de Fútbol (NFL) estadounidense a principios de esta temporada, junto con Jesse Hernández, de los New Orleans Saints.

Steven Leslie, un fanático escocés de los Rams que no se ha perdido ninguno de los juegos del equipo en los últimos cuatro años, habla de este hito con aceptación.

“Son muy, muy populares”, le comenta el hombre de 29 años a Radio 1 Newsbeat en Centennial Park, Atlanta, a una corta distancia de donde se juega el partido este domingo.

“Los dos muchachos son geniales. Han sido brillantes toda la temporada.

“No ha habido malas críticas ni nada de esa naturaleza, solo aceptación. (Es algo que) tiene que pasar, estamos en 2019”.

Nunca ha estado prohibido que porristas masculinas participen en la NFL.

Es bastante común verlos junto a las mujeres en los partidos de fútbol de la universidad y la escuela secundaria en Estados Unidos.

Pero no fue hasta el día del juego de apertura de la temporada 2018 que un hombre pisó el campo por primera vez durante un juego de la NFL, como parte de un equipo de animadores.

Still can’t belive I’m one of the first males in history to be a pro NFL cheerleader! Everyone’s support and love has been insane! 😭 thank you and GO RAMS! @RamsNFL @LARamsCheer #LARams pic.twitter.com/srpkYiVmEI

— Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) March 27, 2018