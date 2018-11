Surge oposición a aeropuerto en Santa Lucía y en defensa del agua

Por considerar que también pone en riesgo los recursos hídricos de la zona conurbada y la garantía individual de acceso al agua, la Comisión Promotora para la Defensa del Derecho Humano de este elemento vital y de los Pueblos Originarios advirtió que Tecámac y Zumpango se oponen a que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se traslade a Santa Lucía.



Aunque los vecinos de ambos municipios celebran la cancelación de la terminal aérea en Texcoco y manifiestan su admiración y respeto al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y a quienes resistieron 17 años la imposición de un “megaproyecto de muerte”, alertaron que la subcuenca Cuautitlán-Pachuca también pertenece (como la de Texcoco) a la Cuenca de México “sobre explotada entre el 500 y 800 por ciento”.



Lo anterior, aseguró de la mano del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), “significa que el cambio de lugar del megaproyecto mantiene el riesgo de generar una insustentabilidad hídrica en todo el Valle de México; es decir, un aeropuerto en Santa Lucía, como en Texcoco, generaría un colapso en el acceso al derecho humano al agua en toda la región”.



El organismo recordó que el Convenio 169 de la OIT y los artículos 1 y 2 de la Constitución mexicana obligan al gobierno a realizar una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para determinar la autorización del proyecto, “situación que no ha ocurrido”.



Aunque consideró saludable que se fomente la práctica de la consulta (con el ejercicio realizado del 25 al 28 de octubre pasado), el referéndum y el plebiscito en las democracias contemporáneas, llamó a no confundirnos.



No es lo mismo, destacó, una consulta ciudadana a la obligación que tienen quienes serán autoridades de obtener el consentimiento de los pueblos originarios (indígenas o equiparables) cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente.



Además anticipó que este sábado 3 de noviembre los pueblos del norte mexiquense se reunirán para consensuar, en apego a sus mecanismos internos de toma de decisiones, una posición más sólida y construida en afán de darla a conocer de cara al gobierno electo y a la opinión pública.



“Esperamos no encontrar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una actitud de imposición, intolerancia, cerrazón al diálogo o, peor aún, represiva. Contra todo esto y más dolores, el pueblo mexicano votó el 1° de julio pasado, por eso deseamos que esa larga y oscura etapa haya quedado atrás en nuestro país”, apeló la Comisión Promotora para la Defensa del Derecho Humanos.

Veneranda Mendoza Herrera