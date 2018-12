Suspendido Hoy No Circula a la 1º del lunes; Se reactiva para el martes

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que se suspenderá, a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes y hasta el martes, la aplicación del Programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que todos los vehículos con verificación vehicular vigente podrán circular sin restricción alguna a partir de esa hora.

Esto porque se llegó a la conclusión de que en capas muy cercanas a superficie se observa una circulación anticiclónica sobre toda la porción centro del país, cuya intensidad es ligera a moderada. En niveles medios, este mismo sistema se detecta en la parte occidental del territorio y desde allí extiende su efecto hacia las regiones centro y sur, mientras que en niveles altos, el sistema que predomina es una circulación ciclónica que al propagarse desde la zona norte alcanza con su efecto a los estados del centro.

Esta configuración en los sistemas meteorológicos genera estabilidad atmosférica moderada y viento débil en superficie, por lo que las condiciones serán desfavorables para la dispersión de partículas suspendidas al comenzar el día, esperándose una mala calidad del aire por la mañana. No obstante, se prevé que la calidad del aire mejorará a partir de medio día debido al rompimiento de la inversión térmica.

Asimismo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis comunica que el Programa Hoy No Circula reactivará su operación normal el día martes 25 de diciembre de 2018, con la restricción a los vehículos con hologramas “Uno” y “Dos” engomado color rosa y terminaciones de placa de circulación 7 y 8.

Finalmente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, realiza una invitación a la población para sumarse a las acciones que eviten el incremento de la contaminación del aire en la ZMVM, recomienda en especial evitar el encendido de fogatas y llantas usadas, así como la quema de juegos pirotécnicos.