Tarifas de estacionamientos con pago máximo de $20 por hora

Con el respaldo del PRD, PT y PVEM, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso limitar las tarifas de los estacionamientos públicos que operan en el Estado de México, de tal manera que los ciudadanos no paguen más de 20 pesos por hora ni más de 40 por tiempo libre de hasta 10 horas diarias.

En la pasada Legislatura, el diputado perredista Javier Salinas propuso eliminar el cobro de este servicio en los centros comerciales, pero la iniciativa quedó en la “congeladora” (no se dictaminó).

El planteamiento del albiceleste retoma eliminar el cobro de estacionamiento dentro de los centros comerciales y tiendas de autoservicio, y añade las clínicas y hospitales durante las dos primeras horas de uso; además que las instituciones educativas no cobren a los alumnos, padres de familia y profesores por el servicio.

En los demás casos, dispone de tarifas por hora que fluctúen entre los 5 y 20 pesos, y que por tiempo libre el usuario no pague más de 40 pesos. En caso de no respetar estos precios, propone la cancelación del permiso y la clausura por completo del estacionamiento que no respete las tarifas establecidas.

De igual manera, responsabiliza a los prestadores del servicio por robos, daños u otros ilícitos que eventualmente sufran los vehículos que están en el interior de los inmuebles, y si no cumplen esta disposición serán acreedores a una sanción administrativa, además de las civiles y penales por los daños causados a los usuarios.

El diputado Anuar Azar, promotor de la reforma al Código Administrativo del Estado de México, recordó que el reportaje de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) denominado: “Estacionamientos ¿Disfuncionales?”, determinó que el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco representan 70% de las quejas presentadas contra estacionamientos públicos en todo el país, por cobros excesivos y falta de seguridad, principalmente.

Ante la ausencia de tarifas oficiales, destacó, las empresas administradoras de los centros comerciales, clínicas y escuelas de la entidad aprovechan la debilidad de normativa y los vacíos legales para fijar discrecionalmente los costos del servicio, con lo que se generan ingresos millonarios para algunos pero se vulnera la economía familiar de la mayoría de los ciudadanos.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen.

Veneranda Mendoza Herrera