Tejen en ISEM pelucas oncológicas para mujeres que luchan contra el cáncer

El voluntariado del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza pelucas oncológicas, son de cabello natural, pero tejidas con amor por las manos de mujeres que se llenan de satisfacción al saber que dan una vestidura a las guerreras que enfrentan todos los días al cáncer.

En un pequeño salón del edificio del voluntariado, las manos de Rosalba seleccionan los mechones que le ayuden a crear una peluca, sabe que entre tres y cinco días tendrá que estar en la máquina de coser; utiliza tijeras, hilo, cinta adhesiva, material que necesitan, además, de lo que les sea donado en especie.

“He sido voluntaria, he visto el dolor de frente y, al hacer una peluca, es como si le estuvieras inyectando los mejores deseos a la persona que está recibiendo quimioterapias, lo que significa que todavía tiene posibilidades de vida”.

Desde niña, Rosalba se ha dedicado a ayudar a otros, fue misionera por lo que sabe de carencias y dolores, sin embargo, hace 22 años decidió ser voluntaria en el ISEM y hace un mes, cuando se abrió el taller de pelucas oncológicas, no dudó en usar su mirada cansada y sus manos marcadas por el tiempo para dar todo de sí para una sonrisa.

Mientras está sentada frente a sus instrumentos de trabajo, recuerda que ya le tocó entregar la primera peluca que le cambió la vida a quien lucha por seguir con ganas para vencer al cáncer.

“La señora estaba muy mal psicológicamente, le ayudamos, platicamos con ella. Cuando le entregamos la peluca ya estaba mucho mejor, para mí fue ayudarle a fortalecer su autoestima, a luchar esta batalla, que fuera aceptada ante los demás, porque ella decía que todas las personas que la veían, cuchicheaban y ella se sentía muy mal. Se fue mucho más tranquila incluso dijo que su hija iba a sumarse para hacer más pelucas”.

En ese sentido, Ivonne García Zamarrón, responsable del taller, señaló que este forma parte de la Red de Bancos y Talleres de Pelucas Oncológicas a nivel nacional. El reto, reconoció, es la captación de la materia prima, así como de los elementos necesarios para hacer una peluca.

De consolidarse la donación de cabello y materiales, dijo, podrían confeccionar hasta 60 pelucas al año, no necesariamente para mujeres, pues si un hombre necesita una, solo tiene que acercarse, aunque en ambos casos se tiene que cumplir con orientación psicológica, además de entregar diagnósticos.

Asimismo, hizo una invitación para que profesionales en psicología donen tiempo para impartir pláticas de sensibilización y concientización, además del apoyo de estilistas, quienes guíen el diseño de la peluca, costureras y público en general que desee participar en esta noble causa.

Las pelucas en el Mercado tienen un costo de entre 5 mil y 30 mil pesos, con una vida que va de uno a tres años.

El voluntariado se encuentra en la calle Matamoros, en la colonia del Parque, a espaldas del Parque Ambiental Metropolitano.