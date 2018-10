Tenso intercambio entre Jarque y diputados; Sobran preguntas, faltan respuestas

El Gobierno mexiquense no ha ejercido la deuda contratada para atender los daños del sismo del 19 de septiembre de 2017, y la única alternativa para capitalizar al ISSEMyM “que se encuentra en quiebra” -diferente a mudar las pensiones a Afores- habría sido elevar las cuotas de los derechohabientes en 40 por ciento, aseguró Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas, durante su comparecencia ante el pleno de la LX Legislatura por la glosa del informe.



No obstante, el funcionario omitió dar respuesta a los cuestionamientos del morenista Adrián Galicia, sobre los montos de los desvíos del Gobierno estatal a la campaña del ahora gobernador, Alfredo Del Mazo, y los pagos realizados a familiares del exmandatario Eruviel Ávila, como denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



“Queremos que nos responda porque acuérdese que juró decir la verdad”, planteó, sin éxito, Galicia Salceda, pues el funcionario simplemente arguyó que el tiempo era insuficiente para responder a todas las preguntas.



En su oportunidad, la panista Karla Fiesco cuestionó al funcionario sobre la diferencia entre la deuda pública reconocida por Hacienda en 38 mil millones, y la reestructuración de la deuda por 43 mil millones; y sobre las razones por las que solo se reporta el ejercicio de 102 millones de los 2 mil 800 autorizados para atender las afectaciones del 19S.



En respuesta, Jarque Lira precisó que la diferencia entre la deuda registrada y la autorización de reestructuración tiene su origen en el hecho de que no se han utilizado los pasivos autorizados para la reconstrucción, pues el recurso se solicitará al banco sólo cuando las obras sean concluidas y entregadas a entera satisfacción del Gobierno estatal.



Justificó que si bien el monto global de la deuda es en términos totales mayor al de 2011, al compararlo con el presupuesto estatal disminuyó de 20 a 13.7 por ciento de los recursos públicos; es decir, el presupuesto creció más que la deuda.



Además, afirmó, apenas representa 2.1 por ciento del PIB estatal, mientras en otras entidades es de hasta 8 por ciento; y las calificadoras acaban de elevar el puntaje crediticio a la entidad, que es la segunda mejor calificada del país.



La política del actual gobierno, afirmó, es la de no contratar más deuda, a menos que sea estrictamente necesario y se emplee para inversión productiva o para atender contingencias, como ha sido el caso.



El ISSEMyM, reconoció, vive una crisis profunda y no puede continuar como hasta ahora; por esta razón, justificó, se reformó la ley a fin de garantizar el acceso a la salud y el derecho a las pensiones de sus trabajadores.



Las únicas salidas sin afectar a los derechohabientes, aseguró, eran la planteada: modificar el sistema solidario por las cuentas individuales en las pensiones (lo que, a su decir, no implica la privatización del Instituto), o elevar la edad de jubilación y las cuotas a 40 por ciento, pues ha incrementado la esperanza de vida a 77 años y en los próximos 5 años se jubilarán 87 mil servidores públicos.



En 2012, dijo, la atención de cada pensionado representaba 4 mil pesos, pero en la actualidad 8 mil.



El secretario de Finanzas reconoció que a la llegada de la actual administración, el abasto de medicamentos en el ISSEMyM e ISEM era en promedio de 30 por ciento, y se ha regularizado al 82 por ciento, de tal manera que no existe deudas con proveedores.



También rechazó que la administración estatal sea opaca, pues los informes gubernamentales y el portal del gobierno del Estado de México son multipremiados a nivel nacional e internacional, aunque en este último caso no recordó el nombre de la instancia que realizó la medición y emitió el galardón.

Veneranda Mendoza Herrera