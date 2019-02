Tiger Woods jugará en México

El mexicano Abraham Ancer también estará presente en el torneo del Club de Golf Chapultepec.

🇲🇽 @Abraham_Ancer has officially qualified for the 2019 WGC-Mexico Championship as the top-ranked player from Mexico. #WGCMexico pic.twitter.com/os9SWotw0D

— Mexico Championship (@WGCMexico) February 12, 2019