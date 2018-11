Tirará Morena reformas a ISSEMyM; Está decidido, confirma Maurilio

El grupo parlamentario de Morena va por la abrogación de las últimas reformas a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Ley ISSEMyM) que plantearon, entre otras cuestiones, la conversión del sistema solidario de pensiones en Afores.

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, indicó que la bancada morenista se encuentra en el proceso interior de revisión de la norma para definir la ruta, y confió en que el análisis y aprobación del Paquete Fiscal 2019 en nada entorpecerá los trabajos.

“Necesitamos limpiar el camino para plantearlo, estamos en una ruta, se ha tomado la decisión, lo puedo adelantar, de abrogar la ley”, dijo.

El propósito de la propuesta de Morena, destacó su también coordinador, “es generar las condiciones de protección de los derechohabientes y fortalecer la viabilidad del instituto”.

“No hay riesgos para los trabajadores, y tengan la seguridad de que vamos a encontrar la mejor respuesta”, comprometió.

Hernández González descartó que la intención de su fracción parlamentaria sea otorgar viabilidad al ISSEMyM mediante el incremento a su presupuesto o la asignación de un fondo o partida especial, pues una y otra cosas no tienen relación.

“Esto pasa por todo un estudio técnico y actuarial que no necesariamente depende de la aprobación del presupuesto. Los trabajadores ya hicieron su aportación correspondiente derivado del salario que devengan. (Las cuotas del ISSEMyM) no son partidas del presupuesto, al Instituto no se le puede salvar con el presupuesto, se le tiene que recuperar a partir de sanear sus finanzas, de generar las mejores condiciones para darle viabilidad”, anticipó.

Aunque la nueva norma entra en vigor el primero de enero próximo, Hernández González rechazó precisar el momento en que será presentada la iniciativa, pues se trata de un tema que requiere de momentos jurídicos, análisis a conciencia, y de conocer la opinión de los afectados.

“Estamos involucrando a los primeros interesados, que son los trabajadores, no a los terceros”, precisó.

Veneranda Mendoza Herrera