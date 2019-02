Tlanixco: La lucha por sobrevivir a la injusticia

Parte dos de dos

“Yo me siento mal, me siento rara, no sé, hasta en la ropa, les digo: ‘¿esta es mi ropa? Si es que yo usaba solo azul’, en el penal se usaba el azul y el beige, los sentenciados beige y procesados azul, toda la vida andaba uno de azul, toda la vida”, relató Dominga González, defensora del Agua que fue liberada el domingo pasado tras 12 años en prisión por un crimen que, comprobó, no cometió.

Pese a la amargura todavía presente, afirma que no guarda rencor y está agradecida por la segunda oportunidades que le ha brindado la vida.

El mismo semblante se aprecia en Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, sus compañeros de lucha y tragedia, quienes dan por cerrado este capítulo y prueba que les puso la vida.

“A estas alturas yo no le guardo rencor a nadie, ni coraje haces, yo no soy nadie para juzgar solamente Dios, él sabe cómo hace las cosas”, reconoció Marco Antonio Pérez, defensor del agua.

“Rencor yo no lo puedo llamar, sé que una persona con rencor no puede ser feliz, entonces, yo creo que para mí fue un etapa en mi vida que debo olvidarla y decir que de aquí en adelante, es borrón y cuenta nueva, Dios me dio una oportunidad y quiero que sea otra vida”, relató Lorenzo Sánchez.

La alegría, reconocen, está incompleta pues detrás de las rejas siguen Teófilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias, y estarán en paz hasta que puedan reunirse otra vez con sus familias y retomar sus vidas, hasta que se cancelen también las órdenes de aprehensión en contra de Rey Pérez y Santos Álvarez.

“La lucha sigue, nosotros no vamos a parar hasta que estemos todos aquí, son tres compañeros que se quedaron todavía en ese infierno, dos compañeros que siguen prófugos de la justicia, y vamos a luchar para que ellos estén así como yo pisando las calles de nuestro pueblo que nos vio crecer, donde hay mucha belleza, y nuestra gente, pues así como yo ahorita lo estoy viviendo y disfrutando, vamos a luchar para que los compañeros también vengan y disfruten de sus seres queridos, porque así como yo soy inocente, ellos también”, recriminó Marco Antonio Pérez.

Andando en los caminos, la tierra el bosque que pensaron ya no volverían a ver, alzan la voz y reclaman en final de un proceso de Justicia injusto para ellos, con la bandera de libertad, son pero faltan tres.

“Tenemos tres y vamos por los otros tres”.

Los indígenas de Tlanixco habían sido acusados de la muerte del empresario español Alejandro Isaak Basso, ocurrida en abril de 2003, pero el sábado pasado se reinició el proceso con la audiencia de la declaración preparatoria de cada uno de ellos y al final de la diligencia, el ministerio público entregó un escrito para retirar los cargos, en atención a un exhorto que hizo el Congreso mexiquense a finales del mes pasado, para que se dejara en libertad a estas personas, pues la ONU, que ya había revisado el expediente, confirmó que no había elementos de prueba de su responsabilidad en el crimen; además de que existieron diversas violaciones a sus garantías durante el juicio que se les instruyó durante doce años.

“Nosotros vamos a seguir trabajando hasta lograr la libertad de los otros tres”, señaló Antonio Lara, quien aseguró que es cuestión de tiempo para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México haga una revisión extraordinaria de la sentencia y así lograr que Pedro, Rómulo y Teófilo puedan dejar la cárcel.