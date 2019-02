Tlanixco: Lucha por el agua y contra la muerte, ¿injusticia?

*Primera parte de dos



“Me decían que si no les decía dónde estaba Ray Pérez, me iban a violar, entonces sí le pedía tanto a Dios, ‘Señor, que no me pase nada’”, así comienza su relato Dominga González, madre de familia, hermana, y abuela; una de los vecinos de San Pedro Tlanixco que fueron acusados de homicidio hace más de una década, tiempo que pasó en prisión, sin embargo este domingo, pudo saborear de nuevo la libertad absoluta. Junto a ella, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, amigos y vecinos que padecieron la persecución a causa de la defensa del agua de su comunidad en San Pedro Tlanixco, quienes fueron también señalados por la muerte del empresario español Alejandro Isaak ocurrida en abril de 2003.



El fin de semana fueron liberados por el sobreseimiento de la causa en su contra, ratificando lo que siempre dijeron: “somos inocentes “



“El primer día que me quedé aquí desperté más de tres veces, y dije ‘ya me voy a levantar, la bomba de agua’ y veo donde está mi nieto y mi hijo, no, ya estoy en mi casa, con mi familia”, relató con la voz entrecortada. Sus compañeros de lucha y condena no sienten distinto, para los tres ha sido un calvario y aún queda por demostrar la inocencia de tres más.



“Nosotros gracias a Dios pudimos ser fuertes luchamos contra eso para poder salir de ahí y no mezclarnos con toda la maldad que existe en ese lugar porque nosotros no somos delincuentes, a nosotros nos criminalizaron”, señaló Marco Antonio Pérez.



Con la frente en alto reprochan las deficiencias del sistema de justicia mexiquense que los llevó a padecer la muerte en vida dentro del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez por 12 años. Es ahí donde más duele, el no poder ver crecer a sus hijos, el no poder acompañar a sus familias, el no poder despedir a sus padres.



”No fue una pesadilla, fue un infierno en ese tiempo, todo se derrumbó, todo se acabó para nosotros. La verdad, ahorita nos damos cuenta de que se derrumbó, llegamos, pero a nuestros seres queridos los dejamos, no los encontramos, fueron una pérdidas enormes, va ser difícil reponernos”, respondió con el corazón roto Marco Antonio.



Para Lorenzo Sánchez, el tercero de los defensores del agua liberados luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistiera de los cargos durante una audiencia que duró más de ocho horas el fin de semana pasado, tampoco fue fácil el calvario tras las rejas por un crimen que demostró tras de lucha, que no cometió.



“Dejar todo, a mi esposa, a mi hijo, y pensar ‘¿sí comieron hoy? ¿qué están haciendo?’, es muy lastimoso porque todo se derrumba después de tantos años de trabajo, que tuvieron que vivir como si yo fuera un delincuente de alta peligrosidad”.



Vencer la sentencia de 50 años que pesaba en su contra, afirman, es solo un pequeño triunfo en su causa pues la comunidad no puede ser completamente libre hasta que también puedan alcanzar su libertad sus compañeros de lucha Teófilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias.

Eleazar Barajas