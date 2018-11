Todo lo que debes saber sobre el “Thanksgiving” (y más)

Una festividad anglosajona que trasciende más allá de las fronteras de los Estados Unidos y Canadá.

¿Cuántas veces no te has encontrado con alguien que te señala por celebrar el Halloween? tal es el caso del tan conocido Thanksgiving Day(o como lo conocemos de este lado de la frontera; El Día del Pavo) muy comúnmente traducido como el “Día de Acción de Gracias” en Latinoamerica. Para nuestra cultura el primer acercamiento que tuvimos con esta festividad norteamericana fue gracias a las películas, las cuales nos mostraban un poco de esta celebración, pero, ¿Quieres saberlo todo sobre la fiesta de Acción de Gracias estadounidense? ¿Quieres saber como unirte correctamente a esta festividad y no morir en el intento?

Si te respuesta a ambas preguntas es ‘sí’, tienes que seguir leyendo porque esto te va a interesar.

UN POCO DE HISTORIA…

Aunque la historia difiere un poco dependiendo de a quien se le pregunte, la versión oficial nos habla de que esta fecha se conmemora por la cena que los peregrinos (colonizadores ingleses conocidos como los “padres peregrinos”, tal como los españoles en nuestro país)ofrecieron en honor a la tribu “Wampanoag” (tribu norteamericana, como nuestros antepasados los aztecas )en 1621 como agradecimiento por la ayuda que les habían prestado, lo cual les permitió sobrevivir al crudo invierno americano y a la hambruna, lo cual más tarde permitiría la conquista inglesa del “nuevo mundo” y por ende la masacre de todos los pueblos nativos norteamericanos (incluidos los Wampanoag) . Es por eso que la historia del inicio esta festividad cambia dependiendo del que la relate, aún hoy se dice entre los nativos americanos, que esta festividad nació como vestigio de las celebraciones que realizaban los peregrinos después de masacrar a los habitantes de algún asentamiento Wampanoag, y por esta razón es que las tribus nativas decidieron adoptar la festividad para celebrar y recordar a todos los que murieron durante los primeros años de la recién nacida Nueva Inglaterra.

EL PAVO…¿TRADICIONAL?…

Aunque el pavo es considerado como el platillo estrella dentro de estas festividades y nadie que lo celebre puede imaginarse un Día de Acción de Gracias sin uno, según datos históricos en la cena que celebraron los peregrinos y la tribu Wampanoag el menú no incluyó este platillo, por el contrario lo que se sirvió para la cena esa noche fueron recetas con langosta, bacalao, venado y ganso, animales previamente cazados por los nativos americanos y que decidieron compartir. Más tarde se optó por usar al pavo como receta principal de la noche.

¡ES OFICIAL!

La celebración como tal no fue oficial en todo el territorio de los Estados Unidos hasta 1863 cuando el célebre presidente norteamericano Abraham Lincoln estableció que se celebraría el tercer jueves de noviembre, el resto es historia.

¡MACY´S Y LA NFL!

La festividad reúne a millones de familias en sus hogares y juntos pasan una velada emotiva, entonces las grandes marcas vieron una oportunidad de oro para aprovechar esta situación, y así nacieron los dos eventos más esperados del Día de Acción de Gracias: el tradicional desfile de la tienda Macy’s y los juegos de la NFL.

El primero es organizado anualmente en la ciudad de Nueva York por la gran cadena de almacenes. El primer desfile fue realizado en el año 1924 y contó con carrozas, bandas musicales y hasta animales tomados del zoológico de Central Park. Los animales fueron reemplazados en el año 1927 por los famosos globos inflables que caracterizan el desfile actualmente. Su éxito ha sido tal desde entonces que se ha convertido en parte de la cultura estadounidense, millones de personas asisten cada año (aproximadamente 3 millones) llenando las calles de New York para disfrutar de tan ansiado evento.

EL INDULTO PRESIDENCIAL…AL PAVO

Una de las tradiciones que recientemente fue agregada a la festividad, está trata de que el presidente de los EU le perdona la vida a uno de los dos pavos que servirán en la cena de la Casa Blanca. El primer presidente en realizar esta acción fue George H.W. Bush en 1989, y a partir de esta fecha fue tomada como una festividad anual por parte del líder del mundo libre. Este año el honor le corresponderá por segunda ocasión al actual mandatario, Donald Trump.

EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS…

Si las series y las películas que hablan de esta fecha nos han enseñado algo, es que todo gira alrededor de la familia, recordemos que a pesar del origen oscuro que este día pudo tener, esta fecha sirve como excusa para reunir a muchas familias, padres e hijos separados por la escuela, trabajo o inclusive el ejército. Es por eso que para las millones de familias que los celebran, es una ocasión perfecta para agradecer (al igual que los primeros colonos) por los dones recibidos, desde un mejor trabajo, una casa, una familia, o inclusive algo tan simple como volver a ver a alguien especial, es muy fácil perder esta costumbre entre las miles de ofertas del Black Friday que las grandes marcas lanzan, pero para las personas que pasarán esta noche sola y sin una cena de por medio, será una noche muy difícil.

Si quieres celebrar esta festividad puedes unirte a toda tu familia y dar las gracias por todas las cosas buenas y malas que recibieron durante todo el año, sentándose a la mesa juntos y apreciando el momento que los reúne, recuerda que si deseas (al igual que el caso de muchas familias en EU) puedes invitar a alguien a tu mesa, un amigo o un vecino, nunca sabes que tan mal lo pueda estar pasando.

Buena o mala, esta festividad nació del agradecimiento a la tierra, dios y a los demás por las buenas cosechas, y a pesar de los años y la mercadotecnia se sigue manteniendo como tal, no es mal visto que también la celebremos en este lado de la frontera, muy por el contrario todos deberíamos tener un cena al año, en la que podamos decir: ¡Gracias!.

