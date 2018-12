Toluca, foco rojo en crímenes contra usuarios de transporte público

Eleazar Barajas

En todos los diagnósticos de seguridad en el transporte público, Toluca ciudad capital del Estado de México aparece como un foco rojo en materia de crimen contra los usuarios, así lo reconoció el secretario de Movilidad Raimundo Martínez Carvajal.

Aunque la zona oriente del valle de México encabeza los asaltos, El valle de Toluca no esté exento y los hechos de este tipo son frecuentes al igual que la violencia con que ocurren.

“Toluca es una zona de incidencia alta Toluca … tenemos que trabajar con mucho cuidado, no hay una estrategia en la que Toluca no esté presente porque es la capital de la zona conurbada del valle de Toluca, concentra mayor número de población y en consecuencia hay mucha interacción entre la misma y eso trae como resultado la cercanía de la delincuencia eso es normal”.

Señaló, en este sentido, que son las mujeres las más vulnerables de padecer algún tipo de violencia en el transporte por lo que adelanta en el 2019 iniciarán una campaña informativa al interior de las unidades para alentar la denuncia, no solo de atracos de delincuentes sino de acoso de los usuarios.

“Saber cómo pueden participar el tema de “aquí estoy”, el gobernador se acaba de sumar a esta campaña y consecuencia todos tenemos que hacerlo porque no es un tema de moda sino una política pública”.

En este sentido reconoció que una vez más una de las estrategias será capacitar a los chóferes en cómo responder también a estos actos que afectan el servicio, se tiene la meta de capacitar a los 280 mil que hay en el estado; sin embargo, reconoce que este proceso podría llevar al menos todo el 2019.

“Muchos de los operadores ya tienen mucha capacitación y no van a requerir más ya son capaces la cosa, es nada más que tienen que pasar el examen para la certificación en caso de que no pasen este examen si se tienen que capacitar”, concluyó.