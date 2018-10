Toluca le ganó a Texcoco

En medio de la polémica, la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto arrojó un resultado que sorprendió a pocos pero enfadó a muchos: No a Texcoco. Empresarios, enojados; gobierno Mexiquense, al margen; activistas contentos; mercados, volátiles. La realidad es que nada es como lo pintan y la cancelación del proyecto sí traerá consecuencias, graves si no se saben contener, y ahí es donde el gobierno local y la próxima administración federal deberán encontrar puntos de acuerdo y negociación para no colapsar más a la entidad, y por ende, al país. Se habla de Toluca como alternativa, una ciudad que ha pasado a ser dormitorio y que está a punto de sumirse totalmente en el caos, pues no existen obras de mitigación municipales ni estatales para la entrada en funciones del Tren Interurbano, por lo que es muy probable que entone igual o peor que el Valle de México.