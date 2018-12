Transparentar negociación del presupuesto

Inevitablemente, provoca “ruido” el viraje de 360 grados de la mayoría parlamentaria de Morena en la Legislatura mexiquense en torno a la tenencia. Primero sale a medios el diputado Nazario Gutiérrez (el mismo que secundó al senador Higinio Martínez sobre los beneficios de construir el NAICM en Texcoco) advirtiendo que su bancada desaparecería este impuesto; luego (con excepción de 4 diputadas de su filiación que votaron en contra) no sólo no lo desaparecen, sino avalan el aumento del refrendo en 17 por ciento (un porcentaje mucho mayor al índice inflacionario que afecta a todos los poseedores de vehículos emplacados en la entidad y no sólo a la clase “fifí”). Aunque se entiende la necesidad de allegar mayores recursos a los ayuntamientos que gobernarán, no se puede obviar el hecho de que el pleno concretó la decisión después de que el secretario de Finanzas estatal entregó el proyecto de paquete fiscal 2019 y aseguró que no habría nuevos impuestos (nunca prometió que no habría incrementos).