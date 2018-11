Tres osos matan a una loba con la que convivían en un zoo

Los animales compartían el mismo espacio en un parque holandés de animales.

Cuatro lobos e igual número de osos pardos convivían sin problemas aparentes hasta este lunes en el parque de animales holandés de Dierenrijk Mierlo, cerca de Eindhoven, al sur del país. Los habían puesto juntos hace años de forma deliberada “porque es enriquecedor que aprendan a relacionarse”, según la dirección del zoo, y nunca se habían atacado unos a otros.

Esta vez, sin embargo, una loba cayó a la charca del enclave, y cuando trató de salir, uno de los osos se le abalanzó. Fue directo al cuello, mientras otros dos congéneres aprovecharon para morder a su vez a la presa. Una decena de visitantes contemplaron y filmaron la escena con sus móviles, y aunque los cuidadores fueron avisados, no pudieron hacer nada: la loba murió desgarrada. Poco después circulaba por YouTube la grabación de lo sucedido.

Las imágenes son tremendas y desprovistas por completo del glamur de los programas de animales, incluso los más realistas. Los responsables del parque tuvieron que asistir a los espectadores más cercanos a la pelea, que estaban agitados y con signos de ansiedad. “Nunca había sucedido algo así. Lobos y osos jugaban y había armonía en el conjunto. Algo pasó el lunes”, dijo, poco después del incidente, Janneke van Gorp, portavoz de Dierenrijk. “Es terrible y estamos muy tristes, sobre todo por las personas que presenciaron los hechos. Pero estas cosas pasan también en la naturaleza”.

La loba muerta tenía dos años y sus otros tres compañeros intentaron distraer a los osos para facilitar su huida. No lo consiguieron. Los osos se lanzaron sobre su presa con tal ferocidad que no hubo manera de apartarlos. De momento, la dirección del parque ha decidido mantener juntos a ambos grupos. Otros zoos holandeses los tienen también en su zona de bosque “y se toleran bien”, han asegurado fuentes de uno de ellos, el Dierenpark Rhenen, en el centro del país. En la naturaleza no se suele ver juntos a estos depredadores, aunque pueden compartir sus territorios.

Dierenrijk fue inaugurado en 2004 y dispone de 16 hectáreas de terreno. Se presenta como “un zoo familiar para contemplar a los animales de cerca” y los niños pueden acompañar a los cuidadores en sus rondas diarias y ver cómo los alimentan. Entre el centenar de especies que alberga figuran desde alpacas y flamencos a mangostas, elefantes, leones, tigres, pandas rojos, linces o chimpancés.

