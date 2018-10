UAEM inició trabajo conjunto con la Auditoria Superior de la Federación

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, se reunió con el titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, y su equipo de trabajo, con el objetivo de aclarar, dar seguimiento, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer acción contra probables responsables, por las observaciones que la instancia federal realizó a los ejercicios fiscales del periodo 2011-2016 de la institución educativa.

La reunión con el titular de la ASF, explicó el rector, tuvo como objetivo dar continuidad al procedimiento para concluir, bajo los procesos establecidos, las observaciones que en su momento refirió la Auditoria, que ya fueron solventadas, pero cuya resolución final queda pendiente, en detrimento del prestigio de la institución educativa.

Prevemos, afirmó, un acercamiento estrecho con la autoridad, aprovechar la oportunidad que nos brinda para interactuar. “El titular de la ASF y su equipo nos permitirán dar continuidad a los trabajos que quedaron rezagados. La intención es que estos procesos se concluyan a la brevedad, que se deslinden las posibles responsabilidades”.

Durante la reunión, abundó, me comprometí a llevar a cabo las acciones de mejora necesarias e incluso, aplicar sanciones de carácter administrativo, a dar cumplimiento a las observaciones y requerimientos, dentro del marco de las atribuciones del ámbito institucional.

En tanto, detalló, la ASF se comprometió a dar un seguimiento preciso y, de ser necesario, deslindar responsabilidades para llevar a cabo los procesos de denuncia ante la autoridad competente, un proceso en el que la UAEM quedará deslindada. “En caso de hallar irregularidades imputables a una o varias personas, el órgano auditor y no la universidad, será el encargado de ejercer las acciones correspondientes”.

Alfredo Barrera Baca sostuvo que la institución educativa entregó en tiempo y forma las evidencias solicitadas por parte del ASF; sin embargo, esos procesos no tuvieron retroalimentación y seguimiento preciso. “Entonces, parece que las acciones realizadas por la universidad no fueron concluidas, a pesar de que se trata de un trabajo conjunto entre ambas instancias y es en eso en lo que vamos a trabajar para lograr una resolución final”.

La próxima semana inician formalmente los trabajos conjuntos del equipo de trabajo de la UAEM, conformado por el secretario de Finanzas, Javier González Martínez; el Abogado General, Luis Raúl Ortiz Ramírez, y el Contralor, Ignacio Gutiérrez Padilla, y el titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, Isaac Rojkind Orleansky