UAEM, pilar que debe ser reforzado

El Gobierno estatal ha tenido que ir cediendo en el tema del prisionero de conciencia José Humbertus Pérez Espinoza, quien en las últimas semanas vio colapsada su salud a causa de una aguda pancreatitis profundizada en el penal de Chiconautla. No es para menos, está incluido en la lista del gobierno federal de presos políticos. Sin embargo, es la Fiscalía mexiquense la que aún no quiere dar su brazo a torcer en el tema, su última oferta era canjear la libertad del activista por su declaratoria de culpable, lo que no fue aceptado por el presidente electo del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna. Su exigencia de libertad desde la Legislatura será la siguiente. Morena y PT la respaldan.