Un jaguar ataca a una mujer que quería hacerse un ‘selfie’ en su jaula

El animal, cautivo en un zoo de Arizona, agarró e hirió en el brazo a la visitante, que se había saltado la valla de protección para tomar una imagen de cerca

Una mujer quería hacerse un selfie con una jaguar y ella le respondió propinándole un buen zarpazo. Un ejemplar del felino atacó este sábado a una mujer que había escalado la valla de protección que la separaba de la jaula del felino del público en el zoo Wildlife World, a oeste de Phoenix (Arizona). El animal le sajó su antebrazo derecho y le produjo un desgarrón profundo. La mujer herida, de unos treinta años, cayó al suelo dolorida.

“Escuché a la mujer gritar ‘ayuda, ayuda, ayuda’. El jaguar, desde dentro de la jaula, le agarró el brazo y le clavó sus garras en la carne”, aseguró un testigo del incidente, Adam Wilkerson, en la cadena Fox 10. Fue la madre de este testigo quien logró distraer al felino arrojándole agua de una botella. El jaguar liberó a la mujer y, luego, se distrajo mordisqueando la botella.

