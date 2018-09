Una colisión cósmica forja un anillo galáctico, en rayos X

Un equipo de astrónomos ha descubierto, con datos del observatorio de rayos X Chandra de NASA, un anillo de agujeros negros o estrellas de neutrones en una galaxia a 300 millones de años-luz de la Tierra. Este anillo, aunque carece de poder sobre la Tierra Media, puede ayudar a los científicos a comprender mejor lo que ocurre cuando las galaxias chocan entre sí en impactos catastróficos.

Los astrónomos piensan que este anillo de agujeros negros o estrellas de neutrones fue creado cuando una galaxia fue atraída hacia otra, llamada AM 0644-741 (AM 0644 para abreviar), por la fuerza de la gravedad. La primera generó ondas en el gas de AM 0644, que a su vez produjeron un anillo de gas en expansión en AM 0644 que provocó el nacimiento de estrellas nuevas. La primera galaxia es posiblemente la situada en la parte izquierda debajo de la imagen.

Las más masivas de estas estrellas tienen vidas cortas – en términos cósmicos- de millones de años. Después, se agota su combustible nuclear y explotan como supernovas, quedando agujeros negros con masas típicamente entre 5 y 20 veces la del Sol, o estrellas de neutrones con una masa aproximadamente igual a la del Sol.

observatori.uv.es