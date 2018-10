Una cría de ballena recién nacida es rescatada de las redes contra tiburones en Australia

Varias organizaciones ecologistas han difundido las imágenes y denuncian “el programa de control de escualos” por considerarlo “letal para el resto de especies”

Varias organizaciones ecologistas han difundido este martes imágenes y vídeos del rescate de una cría de ballena jorobada recién nacida, después de quedar atrapada en una red contra tiburones en la Costa Dorada del Estado de Queensland, al este de Australia, según informaron medios locales.

Un hombre dio la voz de alarma a primera hora de la mañana mientras paseaba por la playa al divisar al animal a solo 50 metros de la costa. Acto seguido, la Patrulla de Navegación y Pesca envió un equipo de rescate para liberarla, una operación de salvamento que se prolongó un par de horas. “Se trataba de una cría de muy corta edad, demasiado enmarañada entre las redes, y que padecía signos claros de angustia tanto ella como la madre que la acompañaba”, explicó a la cadena ABC el director de ciencias marinas de Seaworld, Trevor Long.

SWIM FREE: A whale calf has been rescued off the Australian coast after it became caught in shark nets.

Rescuers spent reportedly nearly two hours working to untangle the calf, as two adult whales, one believed to be the calf's mother, stayed nearby. https://t.co/RbRQL1aRLs pic.twitter.com/LhBkOpnYji

— ABC News (@ABC) October 9, 2018