Una semana después de desalojo, ambulantes de vuelta en la Garibay

A penas ha pasado una semana del desalojo de comerciantes de la Plaza Ángel María Garibay, sin embargo, el espacio de nuevo está ocupado por comerciantes ambulantes, esto pese a que el ayuntamiento asegura que no se ha llegado a ningún acuerdo con quienes practican esta actividad informal.

Al respecto Justo Núñez Skinfill, secretario del Ayuntamiento, destacó que no son los mismo comerciantes desalojados los que ya se encuentran operando en el espacio, toda vez que no se les ha devuelto la mercancía decomisada ya que se niegan a pagar la multa completa.

“Vimos a algunos que están sobre el piso con algún tipo de manteado, como se denomina, pero no están autorizados. El presidente municipal (Fernando Zamora) ha manifestado que hasta el 31 de diciembre estaremos con los operativos. Ayer tuvimos retiros en el andador Constitución de puestos de chamarras, etcétera, y vamos a continuar. Ellos (ambulantes) saben que se les va a retirar la mercancía”.

En lo que respecta a las quejas que se han presentado a medios de comunicación por las multas que se les están cobrando a los comerciantes que fueron desalojados hace una semana, el secretario del ayuntamiento aseguró que estas son las que corresponden al Código Financiero del municipio.

“No hay ningún tema adicional y que se les está cobrando de acuerdo a lo que marca la propia norma. La multa mínima por un puesto es de 800 pesos, por lo que estamos dispuestos a entregar inmediatamente la mercancía a la gente que acuda a reclamar”.

Reconoció que por parte de los comerciantes recibieron una propuesta de pagar 8 mil pesos, sin embargo ese monto no corresponde al volumen de mercancía ni de puestos que estaban ese día.

Para que los ambulantes recuperen sus productos deben acudir a la Subdirección de Procedimientos Administraciones, donde se les hace la cuantificación correspondiente y deben efectuar el pago de la multa, misma que pueden cubrir de manera global o individual, sin embargo, a la fecha todo sigue decomisado.