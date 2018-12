Usan hackers Bluetooth y Wi-fi para robar información; Mujeres, más extorsionadas

Amenazas y extorsión a través de las redes sociales son las principales denuncias de las mujeres ante la policía cibernética, mientras que los hombres acusan mayormente por fraude cibernético, de acuerdo con el subdirector de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la Secretaría de Seguridad de la entidad, Mario Alberto Duarte Gutiérrez.

En el marco de las actividades que la Universidad Autónoma del Estado de México realiza para la eliminación de la violencia contra la mujer, en el Auditorio “José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo, el servidor público estatal detalló que durante el año pasado se registraron en la entidad seis mil 207 denuncias por amenazas, fraude, usurpación de identidad, acoso sexual y extorsión.

Mencionó que a diferencia de un delincuente común, el de tipo cibernético oculta su identidad, su ubicación geográfica y puede cometer varios delitos de forma simultánea como piratería, robo de información, extorsiones de tipo sexual, grooming -obtención de pornografía infantil-, trata de personas y estafa, entre otros.

Del mismo modo, este tipo de delincuentes tienen vastos conocimientos en materia de computación y son capaces de acceder a dispositivos que utilizan conexiones Wi-Fi o Bluetooth como teléfonos celulares, tabletas, pantallas de televisión e incluso, cámaras de seguridad si no cuentan con la suficiente protección.

También se corre peligro vía mensajería instantánea y correo electrónico, pues, envían mensajes amenazadores o enlaces que contienen virus que pueden sustraer de los equipos información, fotografías y documentos personales.

Por eso, Duarte Gutiérrez recomendó no descargar aplicaciones gratuitas de dudosa procedencia, especialmente aquellas que a cambio solicitan el permiso para ingresar a información privada; no compartir fotos íntimas en redes sociales y no aceptar solicitudes de amistad de personas sin identificar, así como cambiar y personalizar las contraseñas que de fábrica se establecen en los dispositivos digitales.