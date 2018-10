Uso deficiente de gobiernos a redes sociales, que tiene crecimiento sostenido

En México la penetración de las redes sociales va en aumento, no así en los gobiernos ya que usan de forma deficiente plataformas como Facebook y Twitter.



Rodrigo Almazan, especialista en medios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), informó que el uso de Facebook ha crecido en todo el mundo hasta un 220 por ciento no obstante en el caso de los sitios web de los gobiernos estatales es bajo en comparación con este crecimiento.



Resalta que la mayoría carece de un sitio web que lo vincule con Facebook o simplemente no lo utiliza. Esto dijo es relacionado por dos factores; falta de especialistas que conozcan el buen manejo de las redes sociales a fin de que estas no se conviertan en algo contraproducente para ellos.



Y el segundo está relacionado con el primero, pues para los gobiernos los usuarios de las redes son un sector de la población incómodo.



Advirtió que cifras actuales de uso y tránsito de información entre gobiernos y población a través de las redes, son contundentes, pues confirma que en México se están usando más plataformas como el Facebook que los sitios web que arrastran poca interacción.



“Entre mayor sea el número de personas que siguen a los gobiernos en las redes representa una mayor retroalimentación pues con ello se puede generar tráfico de información hacia sus sitios, ya que las entidades que utilizan estas plataformas, es decir con una cuenta activa la usan como estrategia mediática, abrir su cuenta en Facebook y Twitter puede representar una gran ventaja como un canal de publicidad”, indicó.



Los gobiernos que han comenzado el uso de estos espacios las manejan de forma intermitente pues aún no tienen claro para qué sirven todas sus funciones como seguidores, siguiendo, listas y tweets y por ello carecen de una estrategia clara e integral que vincule este uso con una comunicación directa con los ciudadanos.

Eleazar Barajas