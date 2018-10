Uso electoral de programas sociales; En pobreza 8.2 millones de mexiquenses

Mientras la mayoría de los grupos parlamentarios acusó uso electoral de los programas sociales y su insuficiencia para abatir la pobreza de los 8.2 millones de mexiquenses, Eric Sevilla, secretario de Desarrollo Social, rechazó objetivos clientelares y aclaró que los apoyos son solo complementarios.

“No hay uso clientelar, el Comité de Evaluación y Seguimiento se encarga de determinar su procedencia”, dijo, durante su comparecencia por la glosa del primer informe del gobernador Alfredo Del Mazo.

El funcionario estatal aseguró que para evitar un uso electoral de los programas sociales, existe un registro público de beneficiarios, cada año el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) realiza auditorías, adicionalmente hay revisiones de las Contralorías internas, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); “y esta Legislatura tiene la potestad de suspender programas sociales en época electoral”.

Precisó que la gama Familias Fuertes puesta en marcha por la administración de Alfredo Del Mazo organiza y coordina 85 programas sociales no asistencialistas, sino de carácter compensatorio; es decir, “la política social no parte de un ingreso cero”; integral, transversal y de corresponsabilidad.

En primer año de gobierno, expuso, Sedesem arrancó nueve programas, entre ellos el Salario Rosa que ya alcanzó más de cien mil beneficiarias y prevé llegar a 379 mil en el sexenio; el programa consiste en el depósito de 2 mil 400 pesos bimestrales durante dos años, cantidad, aseguró, que según Coneval es suficiente para cubrir la canasta alimentaria rural y 73% de la canasta urbana.

Admitió, sin embargo, que en la entidad habitan 4.2 millones mujeres en pobreza, mientras casi medio millón vive en pobreza extrema.

No obstante, la morenista Mariana Uribe recordó que tras la revisión de la Cuenta Pública 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no se utilizaron más de mil millones de pesos en salud y programas sociales, y que estos se devengaron en sueldos a personal fantasma o en pagos no aplicados.

Cuestionó que los 4 mil 895 millones de pesos asignados para la operación de 14 programas sociales no han disminuido la pobreza, y sugirió que los recursos se están desviando.

También acusó que la política social estatal es de doble discurso y la entrega dolosa de programas; los mexiquenses, destacó, no solo comemos en época electoral; “es necesario que los programas sean permanentes y eficaces”.

La tarjeta rosa fomenta la desigualdad porque no se entrega a todas, y es necesario que no solo se les impartan cursos de plomería o se les enseñe a poner uñas de acrílico; requerimos, aseguró, igualdad de oportunidades.

“El salario rosa es un programa misógino; poner uñas no puede ser una política de Estado, necesitamos opciones productivas. Si el objetivo es garantizar igualdad, también debe crearse el salario azul”, dijo.

La también morenista Beatriz García lamentó que los programas sociales no tienen por objetivo superar la pobreza; y se pronunció por resolver la violencia de género como principal problemática de las mujeres mexiquenses, en lugar de entregar salarios rosas.

“Son cifras rosas (las del informe); basta de mentiras; tienen 4 mil 895 millones de pesos para entregar (este año); la fábrica de pobres no para”, señaló.

La perredista Aracely Casasola secundó: “nuestros hijos no solo comen en temporadas electorales”; la pesedista Rosa María Pineda lamentó que los programas sociales apenas benefician a 3.5 por ciento de la población en pobreza, y señaló entrega discrecional, por amiguismo, nepotismo, presión, chantaje o cuota de partidos.

El PAN apenas sugirió: “no queremos pensar que la tarjeta rosa tiene motivos electorales”, y denunció que algunas familias son beneficiarias de un “exceso de programas”.

La petista Julieta Villapando acusó que los programas no llegan donde deben, pues se contabilizan un millón 50 mil mexiquenses en pobreza extrema con 3 o más carencias sociales.

La pevemista María Luisa Mendoza demandó piso parejo en la distribución de programas sociales, y su coordinador, Alberto Couttolenc, lamentó que la política social estatal ha arrojado resultados “modestos”.

Veneranda Mendoza Herrera