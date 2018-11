Va Alanís como candidato único por dirección en Facultad de Derecho

El otrora subdirector Académico de la Facultad de Derecho, José Remedios Alanís Tavira, se registró como candidato único en la contienda por la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo que a partir de este martes comenzó con sus actividades proselitistas.

Luego de que estudiantes protestaran por el registro de un solo contendiente, y acusaran de represión por parte de la dirección de la Facultad, Alanís Tavira se deslindó de cualquier acusación en su contra al asegurar que lo que se busca al interior de la Facultad de Derecho, como en la Universidad en general, es la unidad.

“Yo los invito a la unidad, somos una facultad madura, con ética, desconocemos quién lo haya hecho (amenazas contra alumnos y excontrincante) y los invito a no formar parte de ello porque ahí incluso ha participado gente que no es universitaria. Nosotros nos conducimos correctamente”.

Sin embargo, durante su registro, más de 30 alumnos exigieron al grito de “Más candidatos” que se acaben las “designaciones casi directas”, mientras que cinco estudiantes se plantaron con cinta en la boca y pancartas para acusar línea directa desde Rectoría en la elección interna de la Facultad.

En ese sentido y para responder a las protestas que ataviaron su registro, Alanís Tavira señaló que la convocatoria estableció los espacios para que el que estuviera interesado se pudiera registrar, por lo que dijo desconocer las razones por las que Erick Velázquez decidió no participar.

“Hubo oportunidades, no soy un candidato de unidad, yo soy un candidato por la unidad. La democracia universitaria no se maneja igual que en un partido político, esta se maneja a través de una auscultación de carácter cualitativa en primer término, lo que significa cuál es el currículum, lo que ha realizado el aspirante durante su vida académica, que lo avala la Comisión del Consejo de Gobierno, y se dé la opinión al Consejo Universitario; esto además de una auscultación cuantitativa en la que se pregunta su opinión a maestros, alumnos y trabajadores”.

Desconoce, afirmó, la amenazas que acusan los alumnos y profesores han recibido, y reiteró que se ha conducido conforme a la ley.

Finalmente se dio a conocer que la auscultación cualitativa se llevará a cabo el 20 de noviembre, además de la Comisión seleccionadora sesionará el 21 de este mismo mes para recabar la opinión de alumnos, personal académico y administrativo.