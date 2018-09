Va Tlanchana Fest por V edición, convocan a artistas interesados

Realizadores del festival de Cine y arte digital Tlanchana Fest dieron a conocer la convocatoria para los creadores que quieran participar en la quinta edición del encuentro en el Pueblo Mágico de Metepec.

De manera general, son dos las posibilidades de participar: cine y arte digital. La primera para cortometraje documental, ficción, experimental y animado, en tanto una segunda para largometraje de ficción, documental y animación.

Diego Vargas, director general del festival, indicó que este trabajo de recopilación dará pie a la quinta edición del encuentro cinematográfico que se llevará a cabo del 29 de marzo al 7 de abril en los municipios de Valle de Bravo, Toluca, y Metepec, contará como una de sus sedes la Cineteca del Estado de México.

“Hoy empezamos el camino a la quinta edición ya de Tlanchana Fest”.

Los trabajos tanto nacionales, como internacionales, serán recibidos en el correo electrónico inscripción@tlanchanafest.xyz hasta el próximo 17 de diciembre.

La convocatoria completa está disponible en el Facebook Tlanchana Fest. La participación de cada trabajo tiene un costo de recuperación de cinco euros y siete dólares, dependiendo de la plataforma en la que deseen participar.

“Lean las convocatorias revísenlas en nuestras redes sociales, participen. Estamos abiertos a todas las dudas comentarios, no tengan dudas que los realizadores, principalmente estatales, no guarden la película en su casa, en los libros, que nos la enseñen ese material. Sabemos que hay gran valor cinematográfico en el estado, que no tengan miedo, que participen y que asistan a las actividades del festival, que sigamos siendo todos una comunidad”, expresó.

De forma paralela estarán recibiendo clips de canciones originales de grupos del Estado de México en la parte de arte digital, de igual forma se abre la sección “miradas de barro” para los creadores del Estado de México en donde no hay ningún costo.

Eleazar Barajas