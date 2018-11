Vaca gigante causa sensación en redes sociales

El animal, que vive en Australia, llama la atención debido a su gran tamaño, pues mide 1.94 metros y pesa 1.4 toneladas.

Su propietario, Geoff Pearson, dijo que ”Knickers” es demasiado grande y pesada como para poder ser llevada al matadero.

”Tenemos mucho ganado que llevamos allá, pero ésta tiene suerte y aquí se queda”, dijo Pearson.

Big Cow was photographed next to Small Cows. So how does Knickers compare to REGULAR cows?? Well @THEKarlaPacheco is slightly taller than a standard Holstein, and since I am slightly taller than Big Cow, the ratio between Big Cow and a regular cow is about… THIS pic.twitter.com/cE58KganmL

— RYAN RULZ OK (@ryanqnorth) November 28, 2018