Van por regular desordenada entrega de alcaldes salientes

Debido a que en buena medida los ayuntamientos salientes han negado a los alcaldes electos de Morena la posibilidad de acceder a información que permita realizar una correcta entrega-recepción, este grupo parlamentario promovió reforma a la Ley Orgánica Municipal, de tal manera que esta coordinación sea obligatoria y no quede a discreción de las administraciones públicas en funciones.



El presidente municipal electo de Ecatepec, Fernando Vilchis, confirmó que “a los alcaldes electos las puertas se nos han cerrado”, escudados en la autonomía municipal, por lo que hasta ahora ha resultado imposible conocer la situación financiera, fiscal, operacional, etcétera, en las demarcaciones que van a gobernar.



“A los nuevos integrantes de cabildo no nos gustan las reuniones de café, queremos revisar los números, deudas con proveedores, con la CFE, cómo va lo del helicóptero, etc. Restan dos meses al alcalde (saliente) y los ciudadanos quieren participar y conocer las condiciones de la administración municipal”, refirió.



En busca de resolver esta problemática, la bancada morenista presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México con la finalidad de preparar la entrega-recepción para una transición ordenada, eficaz, eficiente, funcional, legal, coordinada y transparente que abone a la rendición de cuentas, y para garantizar que las nuevas administraciones cuenten con información oportuna, clara y abierta, no sujeta a la buena voluntad del gobierno saliente.



El marco legal, destacó la diputada Nancy Nápoles, debe establecer con precisión quienes intervienen en la entrega-recepción, sus responsabilidades y los pormenores de los informes a entregar.



En la actualidad, recordó, las administraciones salientes cuentan con cinco días hábiles, después de dejar el cargo, para realizar la entrega-recepción, mientras quienes reciben cuentan con 180 días para pedir los informes, pero la avalancha de las nuevas responsabilidades complican una revisión con detenimiento y a fondo.



Desde su punto de vista es fundamental crear las condiciones jurídicas para que las administraciones entrantes conozcan a detalle el estado que guardan, desde antes de asumir su responsabilidad y conozca el proyecto de presupuesto, a fin de allegarse de información que le permita la toma de decisiones.



En tanto, el gobierno en funciones debe estar obligado a informar, sin suspender obras públicas y servicios, para evitar el despido anticipado de servidores públicos, el desmantelamiento material y económico de la administración, y el ocultamiento y desaparición de información.



Sin importar el partido y condición ideológica de las nuevas autoridades, destacó, es necesario detallar las etapas del procedimiento de entrega-recepción, la integración de comisiones de los dos equipos; la asignación de una oficina, mobiliario y material para realizar las actividades; y la información que se debe entregar antes de la toma de posesión.



También se debe garantizar la participación directa del equipo entrante para conocer el proyecto de presupuesto, identificar las actividades institucionales, proyectos y programas sociales prioritarios; y conocer los nombres, adscripción y percepciones de los servidores públicos municipales.



Conforme a la iniciativa, turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen, este trámite también será obligatorio incluso en los municipios en los que gobernará el mismo alcalde, donde el informe será entregado a la Contraloría Municipal para que lo conozcan los nuevos integrantes de los cabildos.



Finalmente, Nápoles Pacheco aclaró que el informe de entrega-recepción de ninguna manera debe confundirse con el informe de labores, pues este último suele ser superficial y genérico.

Veneranda Mendoza Herrera