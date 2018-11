Van tres, todos de la vieja guardia, por liderazgo de PAN Edomex

Este domingo 11 de noviembre, 24 mil 457 militantes panistas del Estado de México elegirán a su nuevo presidente estatal, de entre el ex diputado local Jorge Inzunza Armas, el ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles y el ex coordinador parlamentario en la Legislatura mexiquense Oscar Sánchez Juárez.



La Comisión Estatal Organizadora (CEO) para realizar la elección de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 2018-2021 precisó que además se elegirá al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en cuya contienda participan Marko Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín Martínez del Río.



La votación, libre y secreta, se recibirá desde las 10:00 y hasta las 17:00 horas en 108 centros de votación instalados en los Comités Municipales del partido.



En Coacalco, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Nicolás Romero, Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla se instalarán hasta dos centros de votación en cada municipio, mientras en Atizapán de Zaragoza, con dos mil 600 militantes en el padrón –el mayor-, habrá cuatro.



El mismo día, en una primera boleta los sufragantes emitirán su voto para primera vuelta, con posibilidad de participar en una segunda vuelta si en la inicial no hay una diferencia de al menos 5 puntos porcentuales entre el candidato ganador y el segundo lugar, o si no hay una mayoría absoluta.



Veneranda Mendoza Herrera