Ven a Morena “blandengue” en Congreso

Para estar tan mal la entidad en materia de inseguridad, procuración de justicia y feminicidios, hasta la comisión especial de seguimiento a los feminicidios se ha visto muy blandengue frente al problema. Ayer por la tarde, durante su instalación, hasta el panista Anuar Azar advirtió a los integrantes que parecen no darse cuenta la posibilidad y capacidad que tiene Morena para tomar decisiones. Es entonces cuando vuelve a contrastar que se pida la cabeza del secretario de Movilidad y no la del Fiscal, mejor la secretaria general de otro partido ya salió al quite. Si Alejandro Gómez no ha dado resultados desde 2012, ¿en realidad esperan que resuelva la problemática en lo sucesivo? Y, como ellos preguntan, ¿cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas para que tomen decisiones drásticas, más allá de los meros pronunciamientos mediáticos? Hasta el exhorto aprobado la tarde de este jueves en la materia no pasa de ser un “llamado a misa”.