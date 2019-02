Vende su vestido de novia en Facebook para pagar su divorcio

Una mujer británica ha puesto en venta su vestido de novia para recaudar dinero y así poder pagar su divorcio. En la publicación la mujer utiliza un emoticón para ocultar su rostro y explica por qué esta vendiendo el vestido, junto a la siguiente leyenda: “Puesto solo una vez por error en una prueba en 2017”.



También dijo que la prueba duró más que su matrimonio. El costo del vestido originalmente es de 899 euros, pero ella pide 450. La noticia atrajo la mirada del mundo entero, no sólo por la forma en deshacerse del vestido, sino también en la forma sarcástica de ofrecerlo a través de Market Place con la descripción “Desastre” el fin de semana.

“Hay que darle una buena lavada en seco para quitarle la mala suerte que le quedó impregnada tras una prueba errónea de un matrimonio feliz”.

La mujer se casó en 2017 con su novio, a quien calificó de mentiroso compulsivo. “No recuerdo la marca de este vestido y, por favor, no me pida que tome más fotos, ya que no soporto verlo, como no soporto mirar a mi ex esposo”, escribió la mujer.

¿Qué te parece?

www.planetacurioso.com