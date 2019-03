Violencia contra la mujer, estadísticas sin resultados, historias sin justicia

Cada 10 de Mayo, Día de la Mujer y Día contra la Violencia de Género, gobiernos y políticos de todos los signos toman a este sector como bandera, el que representa más de la mitad de la lista nominal pero ignoran el resto del año, el que no han podido (tal vez ni querido) atender con saldos positivos en los a veces muchos años de servicio público. La realidad es contundente: feminicidios y desaparición de mujeres y niñas siguen al alza, y es triste que en el Estado de México solo sean cifras. Si no es posible salvaguardar la vida e integridad de las mujeres como bien primigenio y básico, lo demás es hueco. En tanto no se reviertan estos fenómenos, quienes conducen las políticas públicas de la entidad y el país, desde cualquier trinchera, “calladitos se verían más bonitos”