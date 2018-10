Zombies, monstruos y fantasmas en Monster & Zombie Walk

Con el mensaje de que en la cultura todas las manifestaciones son bienvenidas, este 27 de octubre, Toluca vivirá una invasión de monstruos, fantasmas, y zombies en busca de cerebros para almorzar en la novena edición de la Monster & Zombie Walk.



Fezoj Berdeja, organizador de la marcha surrealista, indicó que la cita es a las 3:00 saliendo del Jardín Zaragoza, donde podrán convertirse en no-muertos quienes no sepan hacerlo solos o no hayan sido contagiados.



Sin lugares para esconderse es como dejarán cientos de infectados por un extraño virus a los toluqueños, quienes no tendrán escapatoria y terminarán siendo alimento de zombies o peor aún, uno de ellos.



“Esto es un evento juvenil, no nada más van punks raros así como me ven a mí; es un evento donde puedes ver al papá con la carriola, y es bastante padre ver esa inclusión y tener un fin de semana familiar, diferente, aquí en la ciudad de Toluca. Esto se tiene que seguir apoyando porque es artístico y, a la vez, una catarsis para la sociedad que ha funcionado muy bien durante estos años por lo que esperamos que pueda seguir sirviendo como un punto de reunión y diversión para las familias”.



En punto de las 5:00 de la tarde, los zombies y los monstruos saldrán del Parque para buscar a sus víctimas y preciados cerebros palpitantes para alimentarse, por lo que caminarán por Hidalgo rumbo a la Alameda, pasando por Los Portales.



Una vez que lleguen a su destino, el zombie o monstruo que haya aterrorizado a más toluqueños recibirá un reconocimiento y premio en efectivo, además descuentos en algunos establecimientos del Centro Histórico.



Pero no todo es terror, puesto que durante la Monster & Zombie Walk se buscará recolectar alimento para mascotas, destinado a la fundación Guerreros Caninos, además, quienes aporten tienen acceso gratis a maquillaje.

Eleazar Barajas